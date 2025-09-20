Récital de chansons « terroir » du poète paysan bourguignon René Daudan, auteur compositeur. CAFE PARISIEN Saulieu

CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20

« Dans le cadre des journées du patrimoine, samedi 20septembre à 17h, le Café Parisien vous propose de venir écouter René Daudan, poète paysan bourguignon auteur compositeur, qui chante notre patrimoine nos campagnes, paysages et visages du terroir.

Il sera accompagné par ses amis et complices Alain Morize à l’accordéon et Aymeric Legouge aux guitares voix et percussions.

René Daudan s’inscrit dans la tradition de la chanson française où le texte et la musique s’assemblent pour donner des moments magiques. » .

CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 26 56

