Récital de chant choral Église Saint-Vivien Bruyères-sur-Oise

Récital de chant choral Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Saint-Vivien Val-D’Oise

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

Journées européennes du patrimoine à Bruyères-sur-Oise

Le dimanche 21 septembre 2025, l’église Saint-Vivien de Bruyères-sur-Oise accueillera les Journées européennes du patrimoine, placées cette année sous le signe du patrimoine architectural.

De 14h à 17h, une exposition d’archives mettra en lumière l’histoire de la ville et de l’église Saint-Vivien, permettant aux visiteurs de plonger dans la mémoire collective et le riche passé local.

À 15h, un moment musical viendra sublimer l’événement : le récital « Par Amour pour Vous » sera interprété par l’association Studio 17, sous la direction de Vincent Casalta. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir la chanson française dans un cadre patrimonial unique.

L’entrée est libre et ouverte à tous. Un rendez-vous culturel à ne pas manquer pour allier histoire, art et convivialité.

Église Saint-Vivien 1 Chem. du Bac des Aubins, 95820 Bruyères-sur-Oise, France Bruyères-sur-Oise 95820 Val-D’Oise Île-de-France Les parties les plus anciennes (clocher) remontent à la première moitié du XIIe siècle. L’édifice a été remanié au cours du 12e et du XIIIe siècle.

