Récital de chant Dominica MEROLA Saint-Julien-les-Villas

Maison du Patrimoine Troyes Champagne Métropole Saint-Julien-les-Villas Aube

Dans le cadre de l’Exposition « Il était une fois Montréal; les Champenois en Nouvelle France », le Comité Marguerite Bourgeoys fait venir la Soprane Québécoise Dominica MEROLA qui donnera un récital de chant classique et interprétera également des pièces de sa composition mettant en lumières les relations privilégiées entre le Québec et la France. Elle sera accompagnée par l’ensemble instrumental aubois ALBA MUSICA. 15 .

Maison du Patrimoine Troyes Champagne Métropole Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 5094ocetyr@orange.fr

