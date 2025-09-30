RÉCITAL DE CHANTS SACRÉS ET D’EXTRAITS D’OPÉRAS Amélie-les-Bains-Palalda

RÉCITAL DE CHANTS SACRÉS ET D’EXTRAITS D’OPÉRAS

Eglise Saint Quentin Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Début : 2025-09-30 16:00:00

Les chanteurs lyriques de la troupe Chants de Si de La d’Amélie les Bains vous proposent de venir écouter leur nouveau programme 2024/2025 de Chants Sacrés et extraits d’opéras.

English :

The lyric singers of the Chants de Si de La troupe from Amélie les Bains invite you to come and listen to their new 2024/2025 program of Sacred Songs and opera excerpts.

German :

Die lyrischen Sänger der Truppe Chants de Si de La d?Amélie les Bains laden Sie ein, ihr neues Programm 2024/2025 mit geistlichen Liedern und Auszügen aus Opern zu hören.

Italiano :

I cantanti lirici della troupe Chants de Si de La di Amélie les Bains vi invitano ad ascoltare il loro nuovo programma 2024/2025 di canti sacri ed estratti d’opera.

Espanol :

Los cantantes de ópera de la compañía Chants de Si de La de Amélie les Bains le invitan a escuchar su nuevo programa 2024/2025 de cantos sagrados y extractos de ópera.

