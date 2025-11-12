RÉCITAL DE CHANTS SACRÉS ET D’EXTRAITS D’OPÉRAS Amélie-les-Bains-Palalda
RÉCITAL DE CHANTS SACRÉS ET D’EXTRAITS D’OPÉRAS
Eglise Saint Quentin Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Début : 2025-11-12 16:00:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Les chanteurs lyriques de la troupe Chants de Si de La d’Amélie les Bains vous proposent de venir écouter leur nouveau programme 2025/2026 de Chants Sacrés et extraits d’opéras.
English :
The lyric singers of the Chants de Si de La troupe from Amélie les Bains invite you to come and listen to their new 2025/2026 program of Sacred Songs and opera excerpts.
German :
Die lyrischen Sänger der Truppe Chants de Si de La aus Amélie les Bains laden Sie ein, ihr neues Programm 2025/2026 mit geistlichen Liedern und Auszügen aus Opern anzuhören.
Italiano :
I cantanti lirici della troupe Chants de Si de La di Amélie les Bains vi invitano ad ascoltare il loro nuovo programma 2025/2026 di canti sacri ed estratti d’opera.
Espanol :
Los cantantes de ópera de la compañía Chants de Si de La de Amélie les Bains le invitan a escuchar su nuevo programa 2025/2026 de cantos sagrados y extractos de ópera.
