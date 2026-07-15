Informations pratiques

Amélie-les-Bains-Palalda

RÉCITAL DE CHANTS SACRÉS ET D’EXTRAITS D’OPÉRAS

1 Rue de l’église Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Les chanteurs lyriques de la troupe Chants de Si de La d’Amélie les Bains vous proposent de venir écouter un programme de Chants Sacrés de Bach, Mozart, Haendel, Vivaldi… et d’extraits de grands opéras avec Mireille, Les Pêcheurs de

perles, Mignon, Roméo et Juliette…. .

Ces morceaux seront interprétés par Gisé

.

1 Rue de l’église Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The opera singers of the Chants de Si de La d’Amélie les Bains troupe invite you to come and listen to a program of sacred songs by Bach, Mozart, Handel, Vivaldi, and more, as well as excerpts from great operas featuring Mireille, *The Pearl Fishers*,

*Mignon*, *Romeo and Juliet*…

These pieces will be performed by Gis%E9

L’événement RÉCITAL DE CHANTS SACRÉS ET D’EXTRAITS D’OPÉRAS Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-07-06 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR