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AGENDA · Amélie-les-Bains-Palalda

RÉCITAL DE CHANTS SACRÉS ET D’EXTRAITS D’OPÉRAS Amélie-les-Bains-Palalda

mardi 21 juillet 2026 · Amélie-les-Bains-Palalda

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
1 Rue de l'église
Ville
66110 Amélie-les-Bains-Palalda
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Amélie-les-Bains-Palalda

RÉCITAL DE CHANTS SACRÉS ET D’EXTRAITS D’OPÉRAS

1 Rue de l’église Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Les chanteurs lyriques de la troupe Chants de Si de La d’Amélie les Bains vous proposent de venir écouter un programme de Chants Sacrés de Bach, Mozart, Haendel, Vivaldi… et d’extraits de grands opéras avec Mireille, Les Pêcheurs de
perles, Mignon, Roméo et Juliette…. .
Ces morceaux seront interprétés par Gisé
  .

1 Rue de l’église Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

The opera singers of the Chants de Si de La d’Amélie les Bains troupe invite you to come and listen to a program of sacred songs by Bach, Mozart, Handel, Vivaldi, and more, as well as excerpts from great operas featuring Mireille, *The Pearl Fishers*,
*Mignon*, *Romeo and Juliet*…
These pieces will be performed by Gis%E9

L’événement RÉCITAL DE CHANTS SACRÉS ET D’EXTRAITS D’OPÉRAS Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-07-06 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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