Récital de clavecin

1 allée du Breuil-Bellay Cizay-la-Madeleine Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22 18:30:00

Date(s) :

2026-03-22

L’association des Amis du Prieuré du Breuil-Bellay fête son dixième anniversaire et invite pour l’occasion le célèbre claveciniste Mario Raskin à donner un récital au coin du feu.

Mario Raskin, célèbre claveciniste français d’origine argentine, interprète notamment des œuvres de Johann Sebastian et Carl Philip Emmanuel Bach, de Domenico Scarlatti et du padre Antonio Soler.

Le concert se déroule au coin du feu dans l’ancienne salle capitulaire du Prieuré (début du 13ème siècle).

Pour ne surtout pas manquer ce grand moment musical qui est un peu le point d’orgue de sa programmation 2026, l’Association des Amis du Prieuré vous invite à réserver vos places sans tarder.

À l’issue du concert et pour ne pas déroger à une tradition gourmande, vous pourrez partager vos ressentis et approcher le Maestro tout en savourant quelques bulles offertes par l’Association. Pour les accompagner, chacun, s’il le souhaite, peut apporter quelques douceurs de sa fabrication.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 22 mars 2026 de 17h à 18h30. .

1 allée du Breuil-Bellay Cizay-la-Madeleine 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 07 60 43 prieuredebreuilbellay@gmail.com

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English :

The Association des Amis du Prieuré du Breuil-Bellay celebrates its tenth anniversary, inviting renowned harpsichordist Mario Raskin to give a fireside recital.

L’événement Récital de clavecin Cizay-la-Madeleine a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME