Récital de François-Xavier Rozen Temple protestant Culte protestant Église protestante unie (EPU) Aix-en-Provence

Récital de François-Xavier Rozen Temple protestant Culte protestant Église protestante unie (EPU) Aix-en-Provence vendredi 15 août 2025.

Récital de François-Xavier Rozen

Vendredi 15 août 2025 de 18h à 19h20. Temple protestant Culte protestant Église protestante unie (EPU) 4 Rue Villars Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-15 18:00:00

fin : 2025-08-15 19:20:00

Date(s) :

2025-08-15

Récital de violon solo » avec accompagnement enregistré de mélodies célèbres et intemporelles » issues de la musique classique et de la variété instrumentale.Familles

Mélodies présentées et jouées au violon solo sonorisé avec accompagnement pré-enregistré de piano ou d’orchestre. .

Temple protestant Culte protestant Église protestante unie (EPU) 4 Rue Villars Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 44 70 25 68 rozen.fx@laposte.net

English :

Solo violin recital « with recorded accompaniment of famous and timeless melodies » from classical music and instrumental variety.

German :

Solo-Violinabend « mit eingespielter Begleitung berühmter und zeitloser Melodien » aus der klassischen Musik und der instrumentalen Vielfalt.

Italiano :

Recital di violino solo « con accompagnamento registrato di melodie famose e senza tempo » della musica classica e del varietà strumentale.

Espanol :

Recital de violín solo « con acompañamiento grabado de melodías famosas e intemporales » de música clásica y variedad instrumental.

L’événement Récital de François-Xavier Rozen Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence