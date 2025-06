Récital de guitare classique Église Notre-Dame de Guibray Falaise 6 juillet 2025 18:00

Calvados

Récital de guitare classique Église Notre-Dame de Guibray 21 Rue Notre-Dame Falaise Calvados

Début : 2025-07-06 18:00:00

fin : 2025-07-06

2025-07-06

La fondation territoriale de Falaise organise un récital de guitare classique au profit des bourses de l’espoir 2025.

Le concert sera donné par Sylvie et Yves Châtelain, élèves d’Alexandre Lagoya, dont le talent est reconnu au delà de nos frontières.

Ils vous enchanteront avec un répertoire classique et de jazz..

Entrée libre avec le passage d’un chapeau afin de soutenir nos actions de bienfaisance

Église Notre-Dame de Guibray 21 Rue Notre-Dame

Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 83 95 67 37 gilles.lescat@fondationfalaise-normandie.com

English : Récital de guitare classique

The Fondation Territoriale de Falaise organizes a classical guitar recital in aid of the 2025 Hope Scholarships.

The concert will be given by Sylvie and Yves Châtelain, students of Alexandre Lagoya, whose talent is recognized far beyond our borders.

They will enchant you with their classical and jazz repertoire.

Free admission, with a donation of a hat to support our charities

German : Récital de guitare classique

Die territoriale Stiftung von Falaise organisiert ein klassisches Gitarrenkonzert zugunsten der Stipendien der Hoffnung 2025.

Das Konzert wird von Sylvie und Yves Châtelain, Schülern von Alexandre Lagoya, gegeben, deren Talent über unsere Grenzen hinaus bekannt ist.

Sie werden Sie mit einem klassischen und Jazz-Repertoire verzaubern.

Freier Eintritt mit Durchreichen eines Hutes zur Unterstützung unserer Wohltätigkeitsaktionen

Italiano :

La Fondation Territoriale de Falaise organizza un recital di chitarra classica a favore delle borse di studio 2025 Hope.

Il concerto sarà tenuto da Sylvie e Yves Châtelain, allievi di Alexandre Lagoya, il cui talento è riconosciuto ben oltre i nostri confini.

Vi delizieranno con un repertorio classico e jazz.

L’ingresso è libero, con una donazione di un cappello per sostenere il nostro lavoro di beneficenza

Espanol :

La Fondation Territoriale de Falaise organiza un recital de guitarra clásica a beneficio de las Becas Esperanza 2025.

El concierto correrá a cargo de Sylvie e Yves Châtelain, alumnos de Alexandre Lagoya, cuyo talento es reconocido más allá de nuestras fronteras.

Le deleitarán con un repertorio clásico y de jazz.

La entrada es gratuita, con un donativo de un sombrero para apoyar nuestra labor benéfica

