Récital de guitare classique Raphaël Béreau Maison de la Sirène Avranches

Récital de guitare classique Raphaël Béreau

Maison de la Sirène 5 place du marché Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 19:30:00

fin : 2025-11-07 20:45:00

Date(s) :

2025-11-07

Old or New School explore les tensions créatives entre l’héritage et l’innovation avec une guitare. À travers des compositions et des improvisations, ce projet interroge la dualité entre les sonorités classiques héritées des grands maîtres, et les possibilités infinies offertes par les approches contemporaines. Un voyage musical qui nous pousse à réfléchir faut-il se nourrir de ce que l’on a appris, ou oser l’inconnu pour se réinventer ?

John DOWLAND Piper’s pavan.

Heitor VILLA-LOBOS Préludes 1 et 3.

Léo BROUWER Élogio de la Danza.

Isaac ALBENIZ Asturias.

Julio SAGRERAS Étude n°4.

TOQUINHO & MORAIS Bossa Nova.

Carlos DOMENICONI Koyunbaba.

Steve REICH Electric counterpoint.

Raphaël BEREAU Remember.

Raphaël Béreau se forme à l’École Normale de Paris dans la classe de Christian Rivet et obtient son Master d’Interprétation dans la classe d’Alvaro Pierri à Montréal. Il se forme à l’analyse ainsi qu’à la musique de chambre au CNR de Paris dans les classes d’Eric Lesage et Paul Meyer.

Avec le guitariste Tizoc Romero, il crée à Vienne le Duo R2T2 qui explore un vaste répertoire d’œuvres originales et d’arrangements personnels. Sa carrière prend une dimension internationale lors de sa participation au Festival International de Guitare de Paris et à deux tournées en Inde, mêlant concerts et masterclass. Chambriste accompli, il est lauréat de nombreux concours internationaux de musique de chambre 1er prix au Concours International d’Omis (Croatie, 2015), 1er prix à l’unanimité au Concours International d’Elche (Espagne,2014), 1er prix au Concours International de Schweinfurt (Allemagne, 2014), le Prix du Public au Concours International de Valencia (Espagne, 2012).

Raphaël multiplie voyages et rencontres musicales faisant dialoguer la guitare avec d’autres instruments le violon, la contrebasse, la flûte, la voix, le quatuor à cordes, l’orchestre. Il prépare actuellement un album consacré à la musique française avec le violoniste Jean-Samuel Bez avec lequel il a déjà enregistré une œuvre de Jacqueline Fontyn, pour laquelle il a obtenu le prix Caecilia. Il vit actuellement à Vienne en Autriche. .

Maison de la Sirène 5 place du marché Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 46 58 61 97 maisondelasirene@gmail.com

English : Récital de guitare classique Raphaël Béreau

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Récital de guitare classique Raphaël Béreau Avranches a été mis à jour le 2025-10-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts