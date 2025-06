Récital de guitare classique Saint-Pierre-Langers 10 juillet 2025 20:30

Manche

Récital de guitare classique Eglise Saint-Pierre-Langers Manche

Début : 2025-07-10 20:30:00

fin : 2025-07-10 22:00:00

2025-07-10

Programme Nicolas Gogo propose un récital avec en première partie des œuvres issues de la période stylistique classique, romantique et post romantique du XIXème siècle et du XXème siècle.

Dans cette perspective, nous découvrirons des œuvres issues des compositeurs suivants Ferdinando Carulli, Fernando Sor, Gaspar Mertz et Emilio Pujol. En seconde partie nous découvrirons des pièces modernes de la fin du XXème siècle et du XXème siècle avec Georges Deleurue, Péteris Vasks, Dusan Bogdanovic et Gary Ryan.

Concert organisé par Danse Part’Age et avec l’aide de la mairie de Saint-Pierre-Langers.

Eglise

Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 61 93 17 56 nicolas.gogo@yahoo.fr

English : Récital de guitare classique

Program: Nicolas Gogo presents a recital featuring works from the classical, romantic and post-romantic stylistic periods of the 19th and 20th centuries.

Works by the following composers will be featured: Ferdinando Carulli, Fernando Sor, Gaspar Mertz and Emilio Pujol. In the second part, we’ll discover modern pieces from the end of the 20th century with Georges Deleurue, Péteris Vasks, Dusan Bogdanovic and Gary Ryan.

Concert organized by Danse Part’Age with the support of the Saint-Pierre-Langers town council.

German :

Programm: Nicolas Gogo schlägt ein Recital vor, bei dem im ersten Teil Werke aus der klassischen, romantischen und postromantischen Stilperiode des 19. und 20.

In diesem Zusammenhang werden wir Werke der folgenden Komponisten kennenlernen: Ferdinando Carulli, Fernando Sor, Gaspar Mertz und Emilio Pujol. Im zweiten Teil werden wir moderne Stücke aus dem späten 20. Jahrhundert und dem 20. Jahrhundert von Georges Deleurue, Péteris Vasks, Dusan Bogdanovic und Gary Ryan kennenlernen.

Konzert organisiert von Danse Part’Age und mit der Unterstützung des Bürgermeisteramtes von Saint-Pierre-Langers.

Italiano :

Programma: Nicolas Gogo propone un recital con opere del periodo classico, romantico e post-romantico del XIX e XX secolo.

In questo contesto, scopriremo opere dei seguenti compositori: Ferdinando Carulli, Fernando Sor, Gaspar Mertz ed Emilio Pujol. Nella seconda parte, scopriremo brani moderni della fine del XX secolo con Georges Deleurue, Péteris Vasks, Dusan Bogdanovic e Gary Ryan.

Concerto organizzato da Danse Part’Age con il sostegno del Comune di Saint-Pierre-Langers.

Espanol :

Programa: Nicolas Gogo ofrece un recital con obras de los periodos clásico, romántico y postromántico de los siglos XIX y XX.

En este contexto, descubriremos obras de los siguientes compositores: Ferdinando Carulli, Fernando Sor, Gaspar Mertz y Emilio Pujol. En la segunda parte, descubriremos piezas modernas de finales del siglo XX con Georges Deleurue, Péteris Vasks, Dusan Bogdanovic y Gary Ryan.

Concierto organizado por Danse Part’Age con el apoyo del ayuntamiento de Saint-Pierre-Langers.

