Récital de guitares « Seven » par Eric Le Collen Saint-Hilaire-Luc

Saint-Hilaire-Luc Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Au P’tit Café du Carré du Fournil

Entrée libre

« SEVEN » ou Sept guitares de légendes ! ⭐

Pour les couleurs musicales, on retrouve quelques belles mélodies empruntées à ses artistes favoris (Les Beatles, Simon & Garfunkel, etc.) mais aussi des chansons écrites à l’occasion des grands événements qu’il a réalisés en tant que metteur en scène… .

Saint-Hilaire-Luc 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 32 12 86 mairiesthilaireluc@gmail.com

