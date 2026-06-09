RECITAL DE HARPE avec Marianne Eva Lecler Le Fieu
RECITAL DE HARPE avec Marianne Eva Lecler Le Fieu jeudi 23 juillet 2026.
Le Fieu
RECITAL DE HARPE avec Marianne Eva Lecler
Le Fieu Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Un programme conté par un instrument d’exception, né de la rencontre entre un épicéa unique en son genre et une lutherie de haute volée. Où la harpe vous emmène admirer la nature venez déambuler dans un jardin chinois, rêver dans la légendaire forêt de Brocéliande, contempler les cerisiers en fleurs, découvrir tableaux aquatiques et portraits d’oiseaux… .
Le Fieu 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 09 51 36 contact.cargo209@gmail.com
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English : RECITAL DE HARPE avec Marianne Eva Lecler
L’événement RECITAL DE HARPE avec Marianne Eva Lecler Le Fieu a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI du Libournais
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