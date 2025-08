Récital de Harpe classique église Notre Dame du Travail Paris

Récital de Harpe classique église Notre Dame du Travail Paris dimanche 17 août 2025.

Œuvres d’Hier : Paradisi, Toccata – Hasselmans, La Source – Salzedo, Variations op30 – Smetana, Moldau et d’Aujourd’hui : Garella, Light and Joy, Il Sole sorge e risplende, Erscheinung – Chertok, Arround the Clock

Nadja Dornik est née à Belgrade (Serbie) et commence le piano à l’âge de 4 ans et commence l’apprentissage de la harpe quelques années plus tard. Diplômée du Lycée musical Mokranjac à Belgrade en 2016, elle est admise à l’unanimité au CNSM de Paris en harpe et piano.

Lauréate d’une trentaine de concours internationaux, Nadja Dornik se produit très jeune avec les plus grands orchestres, l’Orchestre de chambre de Genève, l’Orchestre Stanislav Binički Pro classic (Serbie) et l’Orchestre philharmonique de la Radio/Télévision serbe.

un récital porté par Nadja Dornik, Lauréate de plus de 30 Concours Internationaux aux quatre coins du monde : Belgrade, New York, Moscou, Londres, Genève …

Le dimanche 17 août 2025

de 16h00 à 17h00

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

début : 2025-08-17T19:00:00+02:00

fin : 2025-08-17T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-08-17T16:00:00+02:00_2025-08-17T17:00:00+02:00

église Notre Dame du Travail 59 Rue Vercingétorix 75014 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1536369465429?aff=oddtdtcreator