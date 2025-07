Récital de harpe Druelle Balsac

Récital de harpe avec Alexander Boldacher au Prieuré du Sauvage, samedi 19 juillet 20h30.

Nous ouvrons le bal des Folles Semaines de Billorgues en partenariat avec l’association Musique d’Été, au Prieuré du Sauvage ! Ce lieu historique et magique vibrera au son de la harpe d’Alexander Boldachev, ami et harpiste virtuose, compositeur et grand pédagogue qui proposera un programme éclectique du baroque à la pop ! 15 .

English :

Harp recital with Alexander Boldacher at Prieuré du Sauvage, Saturday July 19, 8:30pm.

German :

Harfenabend mit Alexander Boldacher im Prieuré du Sauvage, Samstag, 19. Juli 20:30 Uhr.

Italiano :

Recital di arpa con Alexander Boldacher al Prieuré du Sauvage, sabato 19 luglio, ore 20.30.

Espanol :

Recital de arpa con Alexander Boldacher en el Prieuré du Sauvage, sábado 19 de julio, 20:30 h.

