Récital de Kim Saehyun à la Chapelle Saint-Frambourg Senlis
Récital de Kim Saehyun à la Chapelle Saint-Frambourg Senlis jeudi 6 novembre 2025.
Récital de Kim Saehyun à la Chapelle Saint-Frambourg
1 Place Saint-Frambourg Senlis Oise
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 20:00:00
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
Né en 2007, le pianiste sud-coréen Saehyun Kim entame sa formation musicale très jeune à Séoul avant de la poursuivre aux États-Unis, intégrant le prestigieux double cursus Harvard / NEC après avoir reçu plusieurs prix d’excellence en 2024.
Lauréat de nombreux concours internationaux, il remporte à l’unanimité en 2025 le Grand Prix du Concours Long-Thibaud, ainsi que le Prix du public et le Prix de la presse.
En soliste, il se produit avec des orchestres renommés tels que l’Orchestre de la Garde républicaine, le National Symphony Orchestra of Korea, et les philharmonies de Sendai et de l’Arkansas. Il a également joué sur des scènes prestigieuses comme le Jordan Hall (Boston), le Seoul Arts Center, le Yamaha Hall (Tokyo), la Fondation Louis-Vuitton, ainsi qu’au Festival Radio France Occitanie Montpellier en juillet 2025.
Réservations sur le site de la fondation Cziffra et à l’Office de Tourisme, bureau de Senlis.
1 Place Saint-Frambourg Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com
English :
Born in 2007, South Korean pianist Saehyun Kim began his musical training at a very early age in Seoul, before continuing it in the United States, entering the prestigious Harvard / NEC double degree program after receiving several awards for excellence in 2024.
Winner of numerous international competitions, in 2025 he unanimously won the Grand Prix du Concours Long-Thibaud, as well as the Prix du Public and the Prix de la Presse.
As a soloist, he performs with renowned orchestras such as the Orchestre de la Garde républicaine, the National Symphony Orchestra of Korea, and the Sendai and Arkansas Philharmonic Orchestras. He has also performed on prestigious stages such as Jordan Hall (Boston), the Seoul Arts Center, Yamaha Hall (Tokyo), the Fondation Louis-Vuitton, and at the Festival Radio France Occitanie Montpellier in July 2025.
Reservations on the Fondation Cziffra website and at the Senlis Tourist Office.
German :
Der 2007 geborene südkoreanische Pianist Saehyun Kim begann seine musikalische Ausbildung bereits in jungen Jahren in Seoul, bevor er sie in den USA fortsetzte. 2024 wurde er mit mehreren Preisen für herausragende Leistungen ausgezeichnet und nahm am renommierten Doppelstudium Harvard / NEC teil.
Er ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe und gewann 2025 einstimmig den Grand Prix des Concours Long-Thibaud sowie den Publikums- und den Pressepreis.
Als Solist trat er mit renommierten Orchestern wie dem Orchestre de la Garde républicaine, dem National Symphony Orchestra of Korea und den Philharmonien von Sendai und Arkansas auf. Er trat auch auf renommierten Bühnen wie der Jordan Hall (Boston), dem Seoul Arts Center, der Yamaha Hall (Tokio), der Fondation Louis-Vuitton sowie beim Festival Radio France Occitanie Montpellier im Juli 2025 auf.
Reservierungen auf der Website der Cziffra-Stiftung und beim Office de Tourisme, Büro Senlis.
Italiano :
Nato nel 2007, il pianista sudcoreano Saehyun Kim ha iniziato la sua formazione musicale in giovanissima età a Seoul per poi proseguirla negli Stati Uniti, entrando nel prestigioso programma di doppia laurea Harvard/NEC dopo aver ricevuto diversi riconoscimenti di eccellenza nel 2024.
Premiato in numerosi concorsi internazionali, nel 2025 ha vinto all’unanimità il Grand Prix del Concorso Long-Thibaud, oltre al Premio del Pubblico e al Premio della Stampa.
Come solista, si è esibito con orchestre rinomate come l’Orchestra della Guardia Repubblicana, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Corea e le Orchestre Filarmoniche di Sendai e dell’Arkansas. Si è inoltre esibito su palcoscenici prestigiosi come la Jordan Hall (Boston), il Seoul Arts Center, la Yamaha Hall (Tokyo), la Fondation Louis-Vuitton e al Festival Radio France Occitanie Montpellier nel luglio 2025.
Prenotazioni sul sito della Fondation Cziffra e presso l’Ufficio del Turismo di Senlis.
Espanol :
Nacido en 2007, el pianista surcoreano Saehyun Kim comenzó su formación musical muy joven en Seúl antes de continuarla en Estados Unidos, ingresando en el prestigioso programa de doble titulación Harvard/NEC tras recibir varios premios a la excelencia en 2024.
Premiado en numerosos concursos internacionales, en 2025 ganó por unanimidad el Gran Premio del Concurso Long-Thibaud, así como el Premio del Público y el Premio de la Prensa.
Como solista, ha actuado con orquestas de renombre como la Orquesta de la Guardia Republicana, la Orquesta Sinfónica Nacional de Corea y las Orquestas Filarmónicas de Sendai y Arkansas. También ha actuado en prestigiosos escenarios como el Jordan Hall (Boston), el Seoul Arts Center, el Yamaha Hall (Tokio), la Fondation Louis-Vuitton, y en el Festival Radio France Occitanie Montpellier en julio de 2025.
Reservas en la página web de la Fundación Cziffra y en la Oficina de Turismo de Senlis.
