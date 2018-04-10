Récital de lectures à voix haute, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Récital de lectures à voix haute Vendredi 10 avril, 18h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T18:00:00+02:00 – 2026-04-10T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-10T18:00:00+02:00 – 2026-04-10T19:30:00+02:00

Vendredi 10 avril – 18 h

Printemps des poètes, La liberté. Force vive, déployée, par la compagnie de lecteurs à voix haute Le 22 de l’Av’nue.

Médiathèque Côte pavée

Durée : 1h30

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee

Printemps des poètes