Aveyron

Récital de Mandolines Saint-Léons

18h Maison natale de JH FABRE. Idylle à cordes pincées par Camilla Finardi. Le RECITAL explore, en musique et avec plusieurs instruments, toutes les facettes de l’histoire de la mandoline, de ses origines à aujourd’hui. Infos au 06 81 04 41 55.

Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 6 81 04 41 55

English :

6pm JH FABRE’s birthplace. « Idylle à cordes pincées » by Camilla Finardi. Le RECITAL explores, in music and with several instruments, all facets of the history of the mandolin, from its origins to the present day. Info: 06 81 04 41 55.

German :

18 Uhr Geburtshaus von JH FABRE. « Idylle mit gezupften Saiten » von Camilla Finardi. Das RECITAL erkundet mit Musik und mehreren Instrumenten alle Facetten der Geschichte der Mandoline, von ihren Ursprüngen bis heute. Infos unter 06 81 04 41 55.

Italiano :

ore 18.00 Casa natale di JH FABRE. « Idylle à cordes pincées » di Camilla Finardi. Le RECITAL esplora, in musica e con diversi strumenti, tutte le sfaccettature della storia del mandolino, dalle sue origini ai giorni nostri. Informazioni al numero 06 81 04 41 55.

Espanol :

18.00 h Casa natal de JH FABRE. « Idylle à cordes pincées » de Camilla Finardi. Le RECITAL explora, en música y con varios instrumentos, todas las facetas de la historia de la mandolina, desde sus orígenes hasta nuestros días. Información en el 06 81 04 41 55.

