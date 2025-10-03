Récital de Mathis Cathignol Mozart, Chopin, Albéniz, Franck Ensemble Musicatreize La Salle Marseille 6e Arrondissement

Récital de Mathis Cathignol Mozart, Chopin, Albéniz, Franck Ensemble Musicatreize La Salle Marseille 6e Arrondissement jeudi 12 février 2026.

Récital de Mathis Cathignol Mozart, Chopin, Albéniz, Franck

Jeudi 12 février 2026 de 20h30 à 22h30. Ensemble Musicatreize La Salle 53 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

La Société Marseillaise des Amis de Chopin est rattachée à la Fédération Internationale des Sociétés Chopin à Varsovie.

Mathis Cathignol a remporté le 1er prix du concours Pierre Barbizet 2024.

Il interprètera des oeuvres de Mozart, Chopin, Albéniz et Franck.



La transmission est l’une de ses valeurs fortes l’un des objets statutaires est le soutien aux jeunes artistes. C’est pourquoi des avant-concerts sont organisés à 18h30 afin de donner au public l’opportunité de rencontrer les talents de demain.



L’entrée aux avant concerts est libre pour les auditeurs munis d’un billet pour le récital du soir. .

Ensemble Musicatreize La Salle 53 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Société Marseillaise des Amis de Chopin is affiliated to the International Federation of Chopin Societies in Warsaw.

German :

Die Société Marseillaise des Amis de Chopin ist der Internationalen Föderation der Chopin-Gesellschaften in Warschau angeschlossen.

Italiano :

La Société Marseillaise des Amis de Chopin è affiliata alla Federazione Internazionale delle Società Chopiniane di Varsavia.

Espanol :

La Société Marseillaise des Amis de Chopin está afiliada a la Federación Internacional de Sociedades Chopin de Varsovia.

