Récital de mélodies françaises Médiathèque Les Remp’Arts Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul

Récital de mélodies françaises Médiathèque Les Remp’Arts

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29 17:50:00

2025-11-29

Voici un récital où des poètes, tels Maurice Carême, Robert Desnos ou Edmond Rostand, et des compositeurs, tels Francis Poulenc ou Emmanuel Chabrier, se sont associés pour divertir et attendir. On y chante des histoires amusantes ayant pour sujet des cochons roses, une puce, un dromadaire, un chat botté … Et des chants d’amour inspirés de papillons, de colibri …

Des Mélodies françaises délicates et savoureuses.

Interprété par Nadine Rémy (mezzo-soprano) et Pierre François (piano) de l’AMA (Association des Musiciens Amateurs de Lorraine)

Entrée libre dans la limite des places disponiblesTout public

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr

English :

Here’s a recital in which poets such as Maurice Carême, Robert Desnos and Edmond Rostand, and composers such as Francis Poulenc and Emmanuel Chabrier, join forces to entertain and delight. They sing amusing stories about pink pigs, a flea, a dromedary, a cat in a pussycat… And love songs inspired by butterflies, hummingbirds…

Delicate, tasty French melodies.

Performed by Nadine Rémy (mezzo-soprano) and Pierre François (piano) of the AMA (Association des Musiciens Amateurs de Lorraine)

Free admission, subject to availability

German :

Dies ist ein Liederabend, bei dem sich Dichter wie Maurice Carême, Robert Desnos oder Edmond Rostand und Komponisten wie Francis Poulenc oder Emmanuel Chabrier zusammengefunden haben, um zu unterhalten und zu begeistern. Es werden lustige Geschichten gesungen, die von rosa Schweinen, einem Floh, einem Dromedar, einem gestiefelten Kater … handeln. Und Liebeslieder, die von Schmetterlingen, Kolibris … inspiriert sind.

Zarte und schmackhafte französische Melodien.

Interpretiert von Nadine Rémy (Mezzosopran) und Pierre François (Klavier) von der AMA (Association des Musiciens Amateurs de Lorraine)

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

Italiano :

Un recital in cui poeti come Maurice Carême, Robert Desnos e Edmond Rostand e compositori come Francis Poulenc e Emmanuel Chabrier si uniscono per divertire e deliziare. Cantano storie divertenti di maiali rosa, di una pulce, di un dromedario, di un gatto in uno stivale… E canzoni d’amore ispirate a farfalle, colibrì, ecc.

Delicate e gustose melodie francesi.

Eseguite da Nadine Rémy (mezzosoprano) e Pierre François (pianoforte) dell’AMA (Association des Musiciens Amateurs de Lorraine)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Espanol :

Se trata de un recital en el que poetas como Maurice Carême, Robert Desnos y Edmond Rostand y compositores como Francis Poulenc y Emmanuel Chabrier se unen para divertir y deleitar. Cantan divertidas historias sobre cerdos rosas, una pulga, un dromedario, un gato en una bota… Y canciones de amor inspiradas en mariposas, colibríes, etc.

Delicadas y sabrosas melodías francesas.

Interpretadas por Nadine Rémy (mezzosoprano) y Pierre François (piano) de la AMA (Asociación de Músicos Aficionados de Lorena)

Entrada gratuita sujeta a disponibilidad

