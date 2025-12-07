Récital de Natacha Brouat Saint-Martin-le-Redon
Récital de Natacha Brouat Saint-Martin-le-Redon dimanche 7 décembre 2025.
Récital de Natacha Brouat
Eglise Saint-Martin-le-Redon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Récital de Natacha Brouat qui interprètera des extraits du Voyage d’Hiver de Schubert, ainsi que des arias d’opéra.
Récital de Natacha Brouat qui interprètera des extraits du Voyage d’Hiver de Schubert, ainsi que des arias d’opéra. .
Eglise Saint-Martin-le-Redon 46700 Lot Occitanie +33 6 71 72 32 79
English :
Recital by Natacha Brouat, featuring excerpts from Schubert’s Winter Journey and opera arias.
L’événement Récital de Natacha Brouat Saint-Martin-le-Redon a été mis à jour le 2025-11-28 par OT CVL Vignoble