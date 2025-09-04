Récital de piano « 100 % Satie » de Denis Pascal | Musique l’Archipel Fouesnant

Nous n’avons pas assez présenté l’œuvre d’Erik Satie (1866-1925) à l’Archipel. Le centenaire de sa disparition nous offre l’occasion d’y remédier !

Le plus ésotérique des compositeurs français a écrit nombre de pièces qui, malgré leur farouche intention de rester des messages indéchiffrables et précieux, sont devenues des œuvres dont l’impact dépasse largement leur temps. Ces énigmes musicales pour piano, gorgées d’humour et d’un peu de désespoir, hypnotisent et questionnent sans donner aucune réponse grâce à leurs infinis balancements et répétitions.

Denis Pascal s’est imposé comme l’une des figures les plus originales du piano français, se produisant en France et à l’étranger comme soliste aussi bien que musicien de chambre. En 2022, il réunit 35 pièces de Satie dans un album unanimement encensé par la critique.

Concert complet, inscription sur liste d’attente .

