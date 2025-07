Récital de Piano _ Festival de Vauvenargues Parvis de la Mairie Vauvenargues

Samedi 19 juillet 2025 à 21h. Parvis de la Mairie 12 Bd Moraliste Vauvenargues, 13126 Vauvenargues Vauvenargues Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : Samedi 2025-07-19 21:00:00

2025-07-19

Récital de Claire Désert

Un parcours à travers le romantisme et le XXème siècle…

de la rêverie poétique de Chopin et Schumann à l’intensité dramatique

de Janáček, en passant par la délicatesse de Debussy, les rythmes

populaires de Brahms et les miniatures ciselées de Bartók.

Une mosaïque expressive servie par la sensibilité de Claire Désert.

Claire Désert, piano. .

Parvis de la Mairie 12 Bd Moraliste Vauvenargues, 13126 Vauvenargues Vauvenargues 13126 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 48 89 03 15 contact@festivaldevauvenargues.fr

English :

Recital by Claire Désert

German :

Liederabend von Claire Désert

Italiano :

Recital di Claire Désert

Espanol :

Recital de Claire Désert

