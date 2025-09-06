Récital de Piano à l’Abbaye Saint-Vincent à Senlis Senlis
Récital de Piano à l’Abbaye Saint-Vincent à Senlis Senlis dimanche 12 avril 2026.
Récital de Piano à l’Abbaye Saint-Vincent à Senlis
30 Rue de Meaux Senlis Oise
Tarif : 15 – 15 –
15
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
L’association Orphée Musique à Senlis propose un Récital de Piano le Dimanche 12 avril à 17h.
L’artiste sera Martin Jaspard.
Il sera possible de se garer gratuitement dans l’enceinte du lycée.
Billetterie sur place ou en ligne sur le site Hello Asso. 15 .
30 Rue de Meaux Senlis 60300 Oise Hauts-de-France
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Récital de Piano à l’Abbaye Saint-Vincent à Senlis Senlis a été mis à jour le 2025-09-06 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme