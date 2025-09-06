Récital de Piano à l’Abbaye Saint-Vincent à Senlis

30 Rue de Meaux Senlis Oise

Tarif : 15 – 15 –

15

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’association Orphée Musique à Senlis propose un Récital de Piano le Dimanche 12 avril à 17h.

L’artiste sera Martin Jaspard.

Il sera possible de se garer gratuitement dans l’enceinte du lycée.

Billetterie sur place ou en ligne sur le site Hello Asso. 15 .

30 Rue de Meaux Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Récital de Piano à l’Abbaye Saint-Vincent à Senlis Senlis a été mis à jour le 2025-09-06 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme