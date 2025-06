Récital de piano Aline Piboule – Paray-le-Monial 4 juillet 2025 07:00

Saône-et-Loire

Récital de piano Aline Piboule salle des boiseries du cloître Paray-le-Monial

Les « apéritifs-concerts » proposés par « les amis de la musique » drainent chaque année un très nombreux public vers la salle des boiseries du cloître, véritable antre de la musique classique chaque vendredi matin. Le premier concert de ce festival sera donné par celle qui est actuellement universellement considérée comme LA plus grande pianiste française: ALINE PIBOULE. Jamais un enregistrement n’avait raflé autant de récompenses que celui qu’elle vient de faire paraître, et qui rend hommage à Fauré. Cette année, c’est Franz Liszt qu’elle va honorer, puisqu’elle interprètera sa redoutable et extraordinaire sonate pour piano, et qui plus est, sur le magnifique piano Bluthner de 1901. Un apéritif sera servi dans le cloître en sa compagnie,à l’issue du concert, ce qui permet des échanges très conviviaux avec la musicienne et le public. .

salle des boiseries du cloître

Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr

