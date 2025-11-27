Récital de piano Anne Queffélec Théâtre d’Arles Arles

Récital de piano Anne Queffélec

Jeudi 27 novembre 2025 de 20h à 21h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : Jeudi 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27 21:30:00

J’aime énormément jouer pour les ingénus” nous dit Anne Queffélec évoquant l’humilité qu’elle ressent en jouant ces chefs-d’œuvre inépuisables.

Anne Queffélec, considérée comme l’une des grandes personnalités du piano est l’invitée de festivals et orchestres internationaux. Au Théâtre d’Arles, elle nous emmènera à sa suite dans un programme conçu comme une promenade, associant le rêve et la passion, avec Bach, Chopin, Debussy, Haendel… et qui se conclura par une œuvre chère entre toutes, la sonate de Beethoven dite Clair de lune. La gravité de certaines pièces nous offre la sensation d’une main tendue, d’une consolation par le beau. Mais Anne Queffélec croit avant tout au bonheur du partage avec le public qui lui est un partenaire le temps suspendu d’un concert. .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com

English :

« I love playing for the ingenuous, » says Anne Queffélec, evoking the humility she feels when playing these inexhaustible masterpieces.

German :

« Ich spiele sehr gerne für die Ingenieure », sagt Anne Queffélec über die Bescheidenheit, die sie beim Spielen dieser unerschöpflichen Meisterwerke empfindet.

Italiano :

« Amo suonare per gli ingenui », ci dice Anne Queffélec, evocando l’umiltà che prova nel suonare questi inesauribili capolavori.

Espanol :

« Me encanta tocar para los ingenuos », nos dice Anne Queffélec, evocando la humildad que siente al interpretar estas inagotables obras maestras.

