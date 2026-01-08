Récital de piano Ariéla Bohrod Salle de la Mairie Pays de Belvès

Récital de piano Ariéla Bohrod

Pour débuter cette année 2026 en beauté, la Halle Musicale vous propose d’assister à un récital donné par la pianiste américaine Ariéla Bohrod.

Au programme Scriabine, Debussy, Rachmaninov, Ravel, Schubert, Liszt et Gershwin.

Ce concert sera précédé d’un repas au restaurant Le Home , à côté de la salle de concert, en présence de l’artiste (menu unique 3 plats à 25 €).

Réservations 06 71 08 74 57 .

Salle de la Mairie Place de la Liberté Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 08 74 57

English : Récital de piano Ariéla Bohrod

To kick off 2026 in style, La Halle Musicale invites you to attend a recital by American pianist Ariéla Bohrod.

On the program: Scriabin, Debussy, Rachmaninov, Ravel, Schubert, Liszt and Gershwin.

Reservations: 06 71 08 74 57

