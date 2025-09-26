Récital de piano au Château de Vaux Saint-Julien-du-Pinet

Récital de piano au Château de Vaux Saint-Julien-du-Pinet vendredi 26 septembre 2025.

Récital de piano au Château de Vaux

Château de Vaux Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Le pianiste Michaël Thizy interprétera des œuvres de Chopin, Liszt, Ravel, Rachmaninov… pour une soirée musicale d’exception dans le cadre intime des salons du château. Places limitées Réservation obligatoire. Libre participation aux frais.

Château de Vaux Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 25 90 15 gilles.de-vaux@vaux-conseil.fr

English :

Pianist Michaël Thizy will perform works by Chopin, Liszt, Ravel, Rachmaninov? for an exceptional musical evening in the intimate setting of the château?s salons. Limited seating ? Reservations required. Free participation.

German :

Der Pianist Michaël Thizy wird Werke von Chopin, Liszt, Ravel und Rachmaninov interpretieren und einen außergewöhnlichen musikalischen Abend im intimen Rahmen der Salons des Schlosses gestalten. Begrenzte Anzahl von Plätzen ? Eine Reservierung ist erforderlich. Freie Kostenbeteiligung.

Italiano :

Il pianista Michaël Thizy eseguirà opere di Chopin, Liszt, Ravel, Rachmaninov per una serata musicale d’eccezione nell’intimità dei saloni del castello. Posti limitati? Prenotazione obbligatoria. Contributo libero alle spese.

Espanol :

El pianista Michaël Thizy interpretará obras de Chopin, Liszt, Ravel, Rachmaninov… para una velada musical excepcional en el marco íntimo de los salones del castillo. Aforo limitado Reserva obligatoria. Contribución gratuita a los gastos.

