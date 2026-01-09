Récital de piano (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde

rue du Dr Massenat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-01-18
Récital de piano de Florestan Bourreau.
Entrée libre.   .

rue du Dr Massenat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 

