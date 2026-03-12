Récital de piano avec Kennosuke Iizuka Temple protestant de Port-Royal Paris

Une soirée musicale au Temple protestant de Port-Royal autour de grandes œuvres du répertoire

L’association Amabile – Enseignement Musical vous invite à un récital de piano classique interprété par Kennosuke Iizuka, professeur de piano de l’association.

Ce concert propose un parcours musical à travers plusieurs grandes œuvres du répertoire, avec des pièces de Liszt, Chopin, Ravel, Schubert, Beethoven, Granados et Bach. Pensé comme un moment d’écoute accessible, vivant et raffiné, ce programme met en valeur les multiples couleurs du piano, entre virtuosité, lyrisme, poésie et intensité. Un temps d’échange pourra prolonger la soirée à l’issue du récital.

Ce concert propose un voyage à travers plusieurs grandes pages du répertoire, avec des œuvres de Liszt, Chopin, Ravel, Schubert, Beethoven, Granados et Bach.

Informations pratiques

Date : samedi 4 avril 2026

Lieu : Temple protestant de Port-Royal, 18 boulevard Arago, 75013 Paris

Public visé : adolescents, adultes, amateurs de musique classique, curieux souhaitant découvrir le piano classique en concert

️ Tarifs : 10 à 15 €, sur réservation obligatoire via HelloAsso, dans la limite des places disponibles

Contact :Amabile – Enseignement Musical

✉️ Email :contact@amabile.fr

Récital de piano avec Kennosuke Iizuka, au Temple de Port-Royal.

Le samedi 04 avril 2026

de 19h00 à 20h00

payant

De 10 à 15 euros.

Sur réservation obligatoire. Billetterie en ligne via HelloAsso, dans la limite des places disponibles.

Tout public. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-04T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T19:00:00+02:00_2026-04-04T20:00:00+02:00

Temple protestant de Port-Royal 18, boulevard Arago 75013 Paris

https://www.amabile.fr/ +33787384897 contact@amabile.fr https://www.facebook.com/amabilecoursdepiano https://www.facebook.com/amabilecoursdepiano



Afficher la carte du lieu Temple protestant de Port-Royal et trouvez le meilleur itinéraire

