Récital de piano avec Rebecca Chaillot Garenne Hôtel Restaurant Domaine viticole Livron-sur-Drôme
Récital de piano avec Rebecca Chaillot Garenne Hôtel Restaurant Domaine viticole Livron-sur-Drôme dimanche 16 novembre 2025.
Récital de piano avec Rebecca Chaillot
Garenne Hôtel Restaurant Domaine viticole 710 rue Van Gogh Livron-sur-Drôme Drôme
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 17:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Laissez-vous porter par un beau programme Adagio de Marcello, Variations Goldberg de J.S. Bach
La soirée se poursuivra dans une ambiance conviviale avec un apéritif dînatoire où vous dégusterez un verre de vin, des pizzas à partager et tiramisu.
.
Garenne Hôtel Restaurant Domaine viticole 710 rue Van Gogh Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 55 44 54 contact@garenne.net
English :
Let yourself be carried away by a beautiful program: Marcello’s Adagio, J.S. Bach’s Goldberg Variations..
The evening continues in a convivial atmosphere with an aperitif dinner featuring a glass of wine, pizzas to share and tiramisu.
German :
Lassen Sie sich von einem schönen Programm tragen: Adagio von Marcello, Goldberg-Variationen von J.S. Bach
Der Abend wird in einer geselligen Atmosphäre mit einem Aperitif-Dinner fortgesetzt, bei dem Sie ein Glas Wein, Pizzas zum Teilen und Tiramisu genießen können.
Italiano :
Lasciatevi trasportare da un bel programma: Adagio di Marcello, Variazioni Goldberg di J.S. Bach, ecc
La serata proseguirà in un’atmosfera conviviale con un aperitivo-cena con un bicchiere di vino, pizze da condividere e tiramisù.
Espanol :
Déjese llevar por un hermoso programa: Adagio de Marcello, Variaciones Goldberg de J.S. Bach, etc
La velada continuará en un ambiente distendido con una cena aperitivo a base de una copa de vino, pizzas para compartir y tiramisú.
L’événement Récital de piano avec Rebecca Chaillot Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme