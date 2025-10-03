Récital de Piano avec William Mendelbaum (1ère partie Anifa Cassim) plateau caillou Saint-Paul

à partir de 7 ans

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

Fin : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

Dans le cadre de biblis en folie, la Médiathèque de Saint-Paul a l’honneur d’accueillir le pianiste William Mendelbaum pour un récital exceptionnel, placé sous le signe de la virtuosité et de l’émotion musicale.

La soirée s’ouvrira avec la prestation d’Anifa Cassim, qui viendra sublimer ce moment de partage artistique.

Un rendez-vous culturel d’exception, offert au public dans le cadre de la programmation de la médiathèque.

plateau caillou 13 ter rue Desforges Boucher Saint-Paul 97460 La Réunion La Réunion 02.62.22.89.96 https://mediatheques-saintpaul.re/ Nouvelle médiathèque de Plateau caillou Accès pour les personnes en situation de handicap

