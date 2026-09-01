Récital de piano Bouges-le-Château
vendredi 18 septembre 2026 · Bouges-le-Château
Informations pratiques
Bouges-le-Château
Récital de piano
15 Rue du Château Bouges-le-Château Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Le Nohant Festival Chopin hors les murs propose un récital à l’intérieur du château sur un piano Pleyel de 1844 avec l’un(e) des jeunes pianistes de l’Académie des Jeunes Talents du Festival.
Au pied du grand escalier du Château de Bouges, l’un des fleurons du Centre des Monuments Nationaux dans l’Indre, le piano Pleyel 1844 permettra de retrouver, sous les doigts de l’un(e) des jeunes pianistes de l’Académie des Jeunes Talents du Festival, les sonorités de l’époque de Chopin dans ce cadre particulièrement romantique et en ouverture du week-end des Journées européennes du Patrimoine 2026. .
15 Rue du Château Bouges-le-Château 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 88 26 chateau.bouges@monuments-nationaux.fr
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English :
The Nohant Festival Chopin hors les murs presents a recital inside the château on an 1844 Pleyel piano, featuring one of the young pianists from the Festival’s Academy of Young Talents.
L’événement Récital de piano Bouges-le-Château a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY
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