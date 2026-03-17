Récital de piano, Chopin en l’église St Jacques de Pouldavid Rue de la Paix Douarnenez

Récital de piano, Chopin en l’église St Jacques de Pouldavid

Rue de la Paix Eglise Saint Jacques Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Récital de piano consacré à Frédéric Chopin l’intégrale des 24 Études (Op. 10 et Op. 25) .

Rue de la Paix Eglise Saint Jacques Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 7 69 77 05 87

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English : Récital de piano, Chopin en l’église St Jacques de Pouldavid

L’événement Récital de piano, Chopin en l’église St Jacques de Pouldavid Douarnenez a été mis à jour le 2026-03-17 par OT PAYS DE DOUARNENEZ