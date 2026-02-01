Récital de piano classique Bach Chopin Debussy Relais artistique du Diois Die
Récital de piano classique Bach Chopin Debussy Relais artistique du Diois Die samedi 28 février 2026.
Relais artistique du Diois Impasse des Oies Die Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
chômeurs
Début : 2026-02-28 18:00:00
fin : 2026-02-28 19:30:00
2026-02-28
Récital de piano classique. Programme varié entre oeuvres connues du répertoire, Bach, Chopin, Debussy et découverte de compositrices et compositeurs moins connus, Alkan, Mel Bonis et Clara Schumann
Relais artistique du Diois Impasse des Oies Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 79 09 56 helene.bellanger@free.fr
English :
Classical piano recital. A varied program ranging from well-known works in the Bach, Chopin and Debussy repertoires to lesser-known composers such as Alkan, Mel Bonis and Clara Schumann
