Récital de piano classique Bach Chopin Debussy Relais artistique du Diois Die

Récital de piano classique Bach Chopin Debussy

Relais artistique du Diois Impasse des Oies Die Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

chômeurs

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28 19:30:00

2026-02-28

Récital de piano classique. Programme varié entre oeuvres connues du répertoire, Bach, Chopin, Debussy et découverte de compositrices et compositeurs moins connus, Alkan, Mel Bonis et Clara Schumann

Relais artistique du Diois Impasse des Oies Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 79 09 56 helene.bellanger@free.fr

Classical piano recital. A varied program ranging from well-known works in the Bach, Chopin and Debussy repertoires to lesser-known composers such as Alkan, Mel Bonis and Clara Schumann

