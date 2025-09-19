Récital de piano « Cloches et carillons » par Anaël Bonnet Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

Quai Sainte Claire Auditorium de la Cité de la Musique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

17€ Adhérents et moins de 26 ans



12 € Adhérents de moins de 26 ans

Début : 2025-09-19 20:00:00

Véritable serviteur de la musique, Anaël Bonnet est un pianiste interprète et compositeur sans artifice, synesthète fidèle au discours musical.

Quai Sainte Claire Auditorium de la Cité de la Musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 68 69 34 dromanscadences261@gmail.com

English :

A true servant of music, Anaël Bonnet is a pianist, interpreter and composer without artifice, a synesthete faithful to musical discourse.

German :

Anaël Bonnet ist ein wahrer Diener der Musik. Er ist ein ungekünstelter Pianist, Interpret und Komponist, ein Synästhetiker, der dem musikalischen Diskurs treu bleibt.

Italiano :

Vero servitore della musica, Anaël Bonnet è un pianista, interprete e compositore senza artifici, un sinesteta fedele al discorso musicale.

Espanol :

Verdadera servidora de la música, Anaël Bonnet es una pianista, intérprete y compositora sin artificios, una sinestésica fiel al discurso musical.

L’événement Récital de piano « Cloches et carillons » par Anaël Bonnet Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-04 par Valence Romans Tourisme