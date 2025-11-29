Récital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Récital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle samedi 29 novembre 2025.

Récital de piano

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – – EUR

Libre participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Avec la finaliste du concours international de St Paul 3C Nagino Maruyama

.

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

English :

With St Paul 3C international finalist Nagino Maruyama

German :

Mit der Finalistin des internationalen Wettbewerbs St Paul 3C Nagino Maruyama

Italiano :

Con il finalista internazionale della St Paul 3C Nagino Maruyama

Espanol :

Con Nagino Maruyama, finalista internacional de St Paul 3C

L’événement Récital de piano Colonzelle a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes