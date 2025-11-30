Récital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
Récital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle dimanche 30 novembre 2025.
Récital de piano
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Naguno Maruyama, 2e prix du concours international de St Paul trois chateaux 2025
.
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
English :
Naguno Maruyama, 2nd prize in the St Paul trois chateaux 2025 international competition
German :
Naguno Maruyama, 2. Preis beim internationalen Wettbewerb in St Paul trois chateaux 2025
Italiano :
Naguno Maruyama, 2° premio al concorso internazionale St Paul trois chateaux 2025
Espanol :
Naguno Maruyama, 2º premio del concurso internacional St Paul trois chateaux 2025
L’événement Récital de piano Colonzelle a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes