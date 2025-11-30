Récital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Récital de piano

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Naguno Maruyama, 2e prix du concours international de St Paul trois chateaux 2025

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

English :

Naguno Maruyama, 2nd prize in the St Paul trois chateaux 2025 international competition

German :

Naguno Maruyama, 2. Preis beim internationalen Wettbewerb in St Paul trois chateaux 2025

Italiano :

Naguno Maruyama, 2° premio al concorso internazionale St Paul trois chateaux 2025

Espanol :

Naguno Maruyama, 2º premio del concurso internacional St Paul trois chateaux 2025

