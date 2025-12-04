Recital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
Recital de piano
Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme
Tarif : – – EUR
Libre participation
Début : 2025-12-14
Rébecca Chaillot, piano
