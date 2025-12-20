Recital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Recital de piano

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – – EUR

Libre participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-31

Rebecca Chaillot piano

.

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rebecca Chaillot piano

L’événement Recital de piano Colonzelle a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes