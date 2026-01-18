Recital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
Recital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle dimanche 25 janvier 2026.
Recital de piano
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Rébecca Chaillot ,piano
4 Ballades de Chopin
4 Impromptus de Shubert op. 90
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
English :
Rébecca Chaillot ,piano
4 Ballades by Chopin
4 Impromptus by Shubert op. 90
