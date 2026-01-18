Recital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Recital de piano

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Rébecca Chaillot ,piano

4 Ballades de Chopin

4 Impromptus de Shubert op. 90

.

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

English :

Rébecca Chaillot ,piano

4 Ballades by Chopin

4 Impromptus by Shubert op. 90

