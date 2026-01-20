Recital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Recital de piano

Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Libre participation

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Rebecca Chaillot, pianiste vous convie à un récital de musique classique 4 Ballades de Chopin et 4 Impromptus de Schubert op.90

English :

Pianist Rebecca Chaillot invites you to a classical music recital: 4 Ballades by Chopin and 4 Impromptus by Schubert op.90

