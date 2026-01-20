Recital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
Recital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle dimanche 1 février 2026.
Recital de piano
Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Libre participation
Rebecca Chaillot, pianiste vous convie à un récital de musique classique 4 Ballades de Chopin et 4 Impromptus de Schubert op.90
Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
English :
Pianist Rebecca Chaillot invites you to a classical music recital: 4 Ballades by Chopin and 4 Impromptus by Schubert op.90
