Récital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
Récital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle dimanche 19 avril 2026.
Récital de piano
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Lauréats du concours internationale de piano de Saint Paul Trois Châteaux
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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
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English :
Winners of the Saint Paul Trois Châteaux International Piano Competition
L’événement Récital de piano Colonzelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes