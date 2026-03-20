Récital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Récital de piano

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Lauréats du concours internationale de piano de Saint Paul Trois Châteaux

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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

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English :

Winners of the Saint Paul Trois Châteaux International Piano Competition

L’événement Récital de piano Colonzelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes