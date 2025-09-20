Récital de piano Edna Stern Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
Récital de piano Edna Stern Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle samedi 20 septembre 2025.
Récital de piano Edna Stern
Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme
Tarif : – – 25 EUR
Non adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Chaconne Bach / Busoni
Fantaisie K475 de Mozart
24 Préludes de Chopin
.
Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
English :
Chaconne Bach / Busoni
Mozart Fantasy K475
24 Preludes by Chopin
German :
Chaconne Bach / Busoni
Fantasie K475 von Mozart
24 Préludes von Chopin
Italiano :
Bach / Busoni Ciaccona
Fantasia K475 di Mozart
24 Preludi di Chopin
Espanol :
Chacona de Bach / Busoni
Fantasía K475 de Mozart
24 Preludios de Chopin
L’événement Récital de piano Edna Stern Colonzelle a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes