Récital de piano Edna Stern Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle samedi 20 septembre 2025.

Récital de piano Edna Stern

Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 25 EUR

Non adhérents

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Chaconne Bach / Busoni

Fantaisie K475 de Mozart

24 Préludes de Chopin

+33 6 76 74 28 61

English :

Chaconne Bach / Busoni

Mozart Fantasy K475

24 Preludes by Chopin

German :

Chaconne Bach / Busoni

Fantasie K475 von Mozart

24 Préludes von Chopin

Italiano :

Bach / Busoni Ciaccona

Fantasia K475 di Mozart

24 Preludi di Chopin

Espanol :

Chacona de Bach / Busoni

Fantasía K475 de Mozart

24 Preludios de Chopin

