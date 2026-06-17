Récital de Piano Festival F. Poulenc & Friends Espace Multiculturel Le Nayrac Le Nayrac
Récital de Piano Festival F. Poulenc & Friends Espace Multiculturel Le Nayrac Le Nayrac jeudi 13 août 2026.
Le Nayrac
Récital de Piano Festival F. Poulenc & Friends
Espace Multiculturel Le Nayrac 262 Rte de Laguiole Le Nayrac Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
L’Enfance de Poulenc un voyage en Europe à l’orée du Xxème siècle.
Joseph Birnbaum (piano).
Possibilité de réserver en avance sur www.festivalpoulencandfriends.com
Billetterie sur place (CB, espèce ou chèque) 15 .
Espace Multiculturel Le Nayrac 262 Rte de Laguiole Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie
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English :
L’Enfance de Poulenc: a journey through Europe at the dawn of the 20th century.
L’événement Récital de Piano Festival F. Poulenc & Friends Le Nayrac a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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