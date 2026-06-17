Récital de Piano Festival F. Poulenc & Friends Espace Multiculturel Le Nayrac Le Nayrac jeudi 13 août 2026.

Le Nayrac

Récital de Piano Festival F. Poulenc & Friends

Espace Multiculturel Le Nayrac 262 Rte de Laguiole Le Nayrac Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

L’Enfance de Poulenc un voyage en Europe à l’orée du Xxème siècle.

Joseph Birnbaum (piano).

Possibilité de réserver en avance sur www.festivalpoulencandfriends.com

Billetterie sur place (CB, espèce ou chèque) 15 .

Espace Multiculturel Le Nayrac 262 Rte de Laguiole Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie

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English :

L’Enfance de Poulenc: a journey through Europe at the dawn of the 20th century.

L’événement Récital de Piano Festival F. Poulenc & Friends Le Nayrac a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)