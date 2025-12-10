Récital de Piano François Dumont Auditorium Stephan Bouttet Dinard
Récital de Piano François Dumont Auditorium Stephan Bouttet Dinard vendredi 16 janvier 2026.
Récital de Piano François Dumont
Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Œuvres de Beethoven, Chopin, Debussy
Réservation
Par téléphone 06 68 79 16 87
En ligne https://weekenddemusiqueclassique.fr/
Par mail marie-joele.jouan@weekenddemusiqueclassique.fr .
Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 68 79 16 87
English :
L’événement Récital de Piano François Dumont Dinard a été mis à jour le 2025-12-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme