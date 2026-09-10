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AGENDA · Tonneins

Récital de Piano – Frédéric TACCO Tonneins

samedi 17 octobre 2026 · Tonneins

Récital de Piano – Frédéric TACCO Tonneins

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Boulevard Saint-Pierre
Ville
47400 Tonneins
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Tonneins

Récital de Piano – Frédéric TACCO

Boulevard Saint-Pierre Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Récital de Piano – Frédéric TACCO
Récital de Piano – Frédéric TACCO
Variations GOLDBERG de J.S. BACH.   .

Boulevard Saint-Pierre Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 45 01 13 

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English : Récital de Piano – Frédéric TACCO

Piano Recital – Frédéric TACCO

L’événement Récital de Piano – Frédéric TACCO Tonneins a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Val de Garonne

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