Informations pratiques

Tonneins

Récital de Piano – Frédéric TACCO

Boulevard Saint-Pierre Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Récital de Piano – Frédéric TACCO

Récital de Piano – Frédéric TACCO

Variations GOLDBERG de J.S. BACH. .

Boulevard Saint-Pierre Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 45 01 13

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English : Récital de Piano – Frédéric TACCO

Piano Recital – Frédéric TACCO

L’événement Récital de Piano – Frédéric TACCO Tonneins a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Val de Garonne