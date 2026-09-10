AGENDA · Tonneins
Récital de Piano – Frédéric TACCO Tonneins
samedi 17 octobre 2026 · Tonneins
Informations pratiques
Tonneins
Récital de Piano – Frédéric TACCO
Boulevard Saint-Pierre Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Récital de Piano – Frédéric TACCO
Récital de Piano – Frédéric TACCO
Variations GOLDBERG de J.S. BACH. .
Boulevard Saint-Pierre Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 45 01 13
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English : Récital de Piano – Frédéric TACCO
Piano Recital – Frédéric TACCO
L’événement Récital de Piano – Frédéric TACCO Tonneins a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Val de Garonne
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