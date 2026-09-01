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AGENDA · Grillon

Récital de piano Grillon

jeudi 24 septembre 2026 · Grillon

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Centre historique
Ville
84600 Grillon
Département
Vaucluse
Tarif
20 non adhérents

Grillon

Récital de piano

Centre historique Grillon Vaucluse

Tarif : – – 20 EUR

non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Rébecca Chaillot ,piano
  .

Centre historique Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 74 28 61 

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English :

Rebecca Chaillot, piano

L’événement Récital de piano Grillon a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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