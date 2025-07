Récital de piano Hélène Fouquart Maison de la Sirène Avranches

Récital de piano Hélène Fouquart Maison de la Sirène Avranches vendredi 18 juillet 2025.

Récital de piano Hélène Fouquart

Maison de la Sirène 5 place du marché Avranches Manche

Début : 2025-07-18 19:30:00

fin : 2025-07-18 20:45:00

2025-07-18

A l’occasion de l’enregistrement de son premier album à la Maison de Sirène, Hélène Fouquart, donne un nouveau récital cet été !

La pianiste Hélène Fouquart vous invite à un voyage musical d’exception à travers trois univers contrastés et envoûtants du répertoire classique et romantique.

Au programme

– W.A. Mozart Sonate n°13 en si bémol majeur, K.333

– F. Liszt Après une lecture de Dante (Fantasia quasi Sonata)

– B. Bartók 8 improvisations sur des chants populaires hongrois, op. 20

Un récital où la grâce mozartienne, la fougue romantique de Liszt et la richesse folklorique de Bartók se rencontrent sous les doigts sensibles et inspirés d’Hélène Fouquart.

Venez nombreux partager ce moment musical intense dans le cadre intimiste et chaleureux de la Maison de la Sirène.

Maison de la Sirène 5 place du marché Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 46 58 61 97

English : Récital de piano Hélène Fouquart

On the occasion of the recording of her first album at La Maison de Sirène, Hélène Fouquart, gives a new recital this summer!

Pianist Hélène Fouquart invites you on an exceptional musical voyage through three contrasting and enchanting worlds of the classical and romantic repertoire.

On the program:

– W.A. Mozart ? Sonata No. 13 in B flat major, K.333

– F. Liszt ? After a reading of Dante (Fantasia quasi Sonata)

– B. Bartók ? 8 improvisations on Hungarian folk songs, Op. 20

A recital where Mozart?s grace, Liszt?s romantic ardor and Bartók?s folkloric richness meet under the sensitive, inspired fingers of Hélène Fouquart.

Come and share this intense musical moment in the warm, intimate setting of the Maison de la Sirène.

German :

Anlässlich der Aufnahme ihres ersten Albums im Maison de Sirène gibt Hélène Fouquart, ein neues Recital in diesem Sommer!

Die Pianistin Hélène Fouquart lädt Sie zu einer außergewöhnlichen musikalischen Reise durch drei kontrastreiche und bezaubernde Welten des klassischen und romantischen Repertoires ein.

Auf dem Programm stehen :

– W.A. Mozart ? Sonate Nr. 13 in B-Dur, K.333

– F. Liszt ? Nach einer Lesung von Dante (Fantasia quasi Sonata)

– B. Bartók ? 8 Improvisationen über ungarische Volkslieder, op. 20

Ein Recital, in dem die Anmut Mozarts, das romantische Feuer Liszts und der folkloristische Reichtum Bartóks unter den sensiblen und inspirierten Fingern von Hélène Fouquart zusammentreffen.

Kommen Sie zahlreich und teilen Sie diesen intensiven musikalischen Moment in dem intimen und warmen Rahmen des Maison de la Sirène.

Italiano :

In occasione della registrazione del suo primo album alla Maison de Sirène, Hélène Fouquart terrà un nuovo recital quest’estate!

La pianista Hélène Fouquart vi invita a un viaggio musicale eccezionale attraverso tre mondi contrastanti e ammalianti del repertorio classico e romantico.

In programma:

– W.A. Mozart? Sonata n. 13 in si bemolle maggiore, K.333

– F. Liszt ? Dopo una lettura di Dante (Fantasia quasi Sonata)

– B. Bartók ? 8 improvvisazioni su canzoni popolari ungheresi, op. 20

Un recital in cui la grazia di Mozart, l’ardore romantico di Liszt e la ricchezza folkloristica di Bartók si fondono sotto le dita sensibili e ispirate di Hélène Fouquart.

Venite tutti a condividere questo intenso momento musicale nella calda e intima cornice della Maison de la Sirène.

Espanol :

Con motivo de la grabación de su primer álbum en la Maison de Sirène, Hélène Fouquart ofrece este verano un nuevo recital

La pianista Hélène Fouquart le invita a un viaje musical excepcional a través de tres universos contrastados y fascinantes del repertorio clásico y romántico.

En el programa:

– W.A. Mozart ? Sonata nº 13 en si bemol mayor, K.333

– F. Liszt ? Después de una lectura de Dante (Fantasía quasi Sonata)

– B. Bartók ? 8 improvisaciones sobre canciones populares húngaras, op. 20

Un recital en el que la gracia de Mozart, el ardor romántico de Liszt y la riqueza folclórica de Bartók se unen bajo los dedos sensibles e inspirados de Hélène Fouquart.

Vengan todos a compartir este intenso momento musical en el cálido e íntimo marco de la Maison de la Sirène.

