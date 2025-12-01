Récital de piano Hélène Fouquart Mozart & Beethoven Maison de la Sirène Avranches

Récital de piano Hélène Fouquart Mozart & Beethoven

Maison de la Sirène 5 place du marché Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:30:00

fin : 2025-12-19 20:45:00

Date(s) :

2025-12-19

Pour Noël, offrez-lui, offrez-vous ou faites-vous offrir une place pour le nouveau récital d’Hélène Fouquart. Amie de la Maison de la Sirène, elle vient offrir un programme d’une rare élégance, constitué des dernières sonates de Mozart et Beethoven, compositeurs alors en fin de vie, en pleine capacité de leur génie expressif et rythmique.

BEETHOVEN Sonate n°32 en ut mineur, opus 111.

MOZART Sonate n°14 en do mineur, K 457.

HELENE FOUQUART Après avoir effectué ses études musicales au Conservatoire de Reims, Hélène se perfectionne au Conservatoire de Paris où elle obtient le Diplôme de Soliste Concertiste . Après avoir obtenu sa Licence au Conservatoire Supérieur de Lyon et son Master de Piano dans la classe de Claire Désert au Conservatoire National Supérieur de Paris, elle obtient, dans le programme très convoité de 3e Cycle Piano, son Diplôme d’artiste interprète au Conservatoire Supérieur de Paris. Participant à de nombreuses Académies Internationales et Master classes, elle s’est perfectionnée auprès de nombreux pianistes et pédagogues renommés, dont notamment Anne Queffélec, personnalité majeure qui compte désormais beaucoup pour elle. Membre de l’Académie Musicale Jarrousky, elle est aussi lauréate de nombreux concours internationaux (Lagny-sur-Marne, Nice Côte d’Azur, Collioure, Thomas Kutti, Claude Bonneton, Gabriel Fauré…). Elle est lauréate de l’Académie Internationale de Musique Maurice Ravel et reçoit le Prix des Musiciens entre Guerre et Paix . Enfin, Hélène est lauréate également de la fondation Royaumont, de la Fondation Meyer et reçoit également le soutient de la Fondation l’Or du Rhin, de la Fondation Banque Populaire et de l’ADAMI. .

Maison de la Sirène 5 place du marché Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 46 58 61 97 maisondelasirene@gmail.com

English : Récital de piano Hélène Fouquart Mozart & Beethoven

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Récital de piano Hélène Fouquart Mozart & Beethoven Avranches a été mis à jour le 2025-10-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts